Средняя ставка российских банков по ипотеке в июле снизилась до 10,94%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в России снизилась в июле 2017 года до 10,94% с 11,1% месяцем ранее, говорится в сообщении Банка России.

При этом средняя ставка по ипотеке в рублях, предоставленной под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, снизилась с 10,71% в июне до 10,53% в июле текущего года.

За первые семь месяцев 2017 года кредитные организации предоставили 507,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 927,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. В результате объем выданной ипотеки превысил показатель соответствующего периода 2014 года - бывшего рекордным по выдаче соответствующих кредитов, отмечает ЦБ.

В целом ипотечный портфель на 1 августа 2017 года вырос с начала нынешнего года на 5,3%, до 4,7 трлн рублей. При этом доля валютных кредитов сократилась на 0,5 п. п., до 1,1% в общей сумме задолженности по ИЖК, составив 54 млрд рублей. Кроме того, на низком уровне сохранилась доля просроченных кредитов - 1,5% или 72,8 млрд рублей.