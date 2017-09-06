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В Госдуму внесен проект, дающий ЦБ право передавать финансовые сообщения Казначейству

Экономика и бизнес
6 сентября, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Согласно законопроекту, Банк России сможет оказывать услуги по передаче финансовых сообщений Казначейству и его территориальным органам без взимания платы

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий Банк России правом передачи финансовых сообщений Федеральному казначейству и его территориальным органам. Документ размещен в электронной базе данных нижней платы парламента.

Согласно законопроекту, Банк России сможет оказывать услуги по передаче финансовых сообщений Казначейству и его территориальным органам в случаях, установленных российским законодательством, без взимания платы.

Принятие нормы позволит Федеральному казначейству и его территориальным органам обмениваться информацией с банками "посредством использования системы передачи финансовых сообщений Банка России при осуществлении операций по казначейскому обеспечению обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов", отмечается в пояснительной записке к документу.

Посредством такой системы банки, осуществляющие банковское сопровождение госконтрактов, будут направлять в Федеральное казначейство информацию об операциях по отдельному счету, а также отчеты о результатах мониторинга фактического исполнения сопровождаемого контракта.

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