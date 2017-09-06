В Госдуму внесен проект, дающий ЦБ право передавать финансовые сообщения Казначейству

ФГСР рассматривает вариант получения американских виз гребцами РФ в Литве или АзербайджанеСпорт 6 сентября, 13:50
Энди Маррей объявил о досрочном завершении сезонаСпорт 6 сентября, 13:41
Москвичи смогут сыграть в видеоигру FIFA 18 с голкипером "Спартака" Артемом РебровымСпорт 6 сентября, 13:36
Жена японского астронавта разрешила ему летать в космос "только на "Союзе"Космос 6 сентября, 13:36
Мухометов: тренер ХК "Адмирал" Андриевский имеет большой кредит доверияСпорт 6 сентября, 13:31
Приговор по делу новосибирского экс-губернатора Юрченко огласят 17 октябряПроисшествия 6 сентября, 13:27
Генменджер ХК "Адмирал": уровень игры клуба не соответствует его положению в таблицеСпорт 6 сентября, 13:27
На водоемах Москвы планируют ввести систему интеллектуального видеонаблюденияМосква 6 сентября, 13:22
Памятник жертвам теракта на Олимпиаде-1972 открыт в МюнхенеСпорт 6 сентября, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий Банк России правом передачи финансовых сообщений Федеральному казначейству и его территориальным органам. Документ размещен в электронной базе данных нижней платы парламента.
Согласно законопроекту, Банк России сможет оказывать услуги по передаче финансовых сообщений Казначейству и его территориальным органам в случаях, установленных российским законодательством, без взимания платы.
Принятие нормы позволит Федеральному казначейству и его территориальным органам обмениваться информацией с банками "посредством использования системы передачи финансовых сообщений Банка России при осуществлении операций по казначейскому обеспечению обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов", отмечается в пояснительной записке к документу.
Посредством такой системы банки, осуществляющие банковское сопровождение госконтрактов, будут направлять в Федеральное казначейство информацию об операциях по отдельному счету, а также отчеты о результатах мониторинга фактического исполнения сопровождаемого контракта.