Инвестнадбавка на мощность для новой генерации в ДФО не будет применяться в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Инвестиционная надбавка на мощность в Европейской части России, на Урале и в Сибири для строительства новых энергообъектов на Дальнем Востоке не будет применяться в следующем году, так как еще не утвержден список проектов, которые могут быть реализованы за счет этой надбавки. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Подобного рода опция заложена, но в настоящее время никаких проектов нет, и, я думаю, что в этом году уже не появится", - сказал он, добавив, что это означает, что в 2018 году инвестнадбавка на мощность в первой (Европейская территория России и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зонах для строительства энергообъектов на Дальнем Востоке применяться не будет.

Ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев сообщил в интервью ТАСС, что ряд генерирующих и сетевых объектов на Дальнем Востоке будут строить за счет инвестиционной надбавки на мощность, которая с 1 января 2018 года может быть включена в тариф на Европейской территории России, Урале и в Сибири.

Перечень таких проектов будет утверждать правительственная комиссия по развитию электроэнергетики.