Губернатор Калужской области заявил о необходимости внедрения лесопереработки в регионе

ГОРКИ, 6 сентября. /ТАСС/. Калужская область намерена развивать лесопереработку, пригласила к сотрудничеству австрийскую компанию. Об этом сообщил глава региона Анатолий Артамонов на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

"У нас, как это ни странно, 65 млн куб. м леса, которые ждут, когда руки дойдут, и они будут переработаны. Это перестоянный лес, его надо замещать, новые, более ценные породы высаживать. Для этого, конечно, нужно внедрять перерабатывающую промышленность", - сказал Артамонов.

По его словам, "мы пригласили австрийскую компанию "Кроношпан", которая в особой экономической зоне будет строить лесоперерабатывающий комплекс". "Она же приглашает [уже зарезервирована территория для мебельного производства] тех, кто будет применять их технологии. Мы такое условие поставили", - рассказал губернатор.

Также, по его словам, в регионе развивается фармацевтический кластер: "одну фабрику открыли недавно, сейчас "АстраЗенека" запускает еще одно производство, подходят новые компании". "Радует, что эти компании начинают сотрудничать с нашими, хотя раньше смотрели свысока, надо прямо сказать", - сказал он.

По мнению Артамонова, развитию производства в регионе способствуют решения по локализации, принятые правительством. Как подчеркнул губернатор, это касается не только фармпроизводства, но и автомобилестроения. "Казалось бы, кризис был тогда в продажах у них, но теперь второй год они подрастают", - отметил Артамонов. Как сообщил глава региона, "производство автокомпонентоввы росло в прошлом году на 23%, в этом - на 46%". "Они пошли на экспорт. Это как раз то, что нам нужно", - отметил он.