Акции ММК дорожают на 6,5% на Мосбирже после SPO

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) к 13.11 мск подорожали на 6,37%, до 40,42 рублей за бумагу на Московской бирже, следует из данных торгов. Глобальные депозитарные расписки (GDR), которые удостоверяют на 13 акций ММК, на Лондонской фондовой бирже также подорожали - на 5,28%, до $9,17 за расписку.

ММК во вторник объявила о том, что основной владелец ММК Виктор Рашников продаст 3% акций компании на рынке в рамках ускоренного букбилдинга. Утром на LSE появилось сообщение, что структура Рашникова Mintha Holding Limited продала чуть более 335 млн обыкновенных акций - доля в капитале ММК снизилась с 87,3% до 84,3%, а free float (доля акций в свободном обращении) увеличился с 12,7% до 15,7%. Увеличение free float должно привести к увеличению ликвидности акций, говорится в сообщении на LSE.

На закрытии торгов Мосбиржи во вторник одна акция ММК стоила 38 рублей. В рамках SPO бумаги были проданы с дисконтом 3,5%, по 36,68 рублей, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке. Таким образом, Рашников выручил за акции около $212 млн. Теперь структура Рашникова в течение 90 дней не может совершать операции с акциями ММК, говорится в сообщении на LSE. Единственным организатором SPO стал Goldman Sachs.

"Как заявлял основной акционер на дне инвестора в Лондоне в апреле 2017 года, он рассматривал вариант продажи части своих акций при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. Данная сделка должна привести к увеличению free float, росту ликвидности и потенциально будет способствовать включению акций ММК в базу расчета индекса MSCI Russia", - сообщили ТАСС в пресс-службе ММК. Цену размещения пресс-служба не прокомментировала.

"Если акции будут проданы структурам, которых индексный провайдер MSCI сочтет нестратегическими, то, по нашему мнению, локальные обыкновенные акции ММК - с великой долей вероятности - будут добавлены в расчетную базу индекса MSCI Russia в ходе намеченной на ноябрь полугодовой ребалансировки (изменения вступят в силу 1 декабря). Продажа бумаг нестратегическим инвесторам будет означать, что доля free float превысит 15%, что является первым пороговым значением для прохождения в состав индексов MSCI", - пишут в обзоре аналитики Sberbank CIB.

По их оценкам, если акции компании будут включены в расчетную базу индекса MSCI Russia, вес ММК в нем составит 0,6%. "Как следствие, это приведет к притоку средств со стороны пассивных фондов на сумму около $20 млн, что в 2,3 раза превышает среднесуточный оборот торгами бумагами ММК за последние 30 дней. Кроме того, акции компании, вероятно, привлекут внимание и активных фондов, отслеживающих динамику индексов MSCI. Мы считаем, что это - наряду с притоком средств пассивных фондов - поддержит позитивную рыночную переоценку бумаги. С учетом текущих котировок акции ММК по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA 2017г" торгуются примерно на уровне 4,4, тогда как после включения в состав индекса MSCI они вполне могут приблизиться к диапазону 5,0-5,5, что соответствует нашей целевой цене", - заключили аналитики Sberbank CIB.