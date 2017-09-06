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Минпромторг рассчитывает на запуск системы tax free в российских аэропортах в 2017 году

Экономика и бизнес
6 сентября, 14:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

Глава ведомства Денис Мантуров ранее отмечал, что пилотные проекты будут запущены в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

© Донат Сорокин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает, что система tax free в российских аэропортах будет запущена до конца 2017 года. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Очень надеемся", - сказал он, отвечая на вопрос, удастся ли запустить систему до конца года.

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Система tax free в России пока не запущена, однако вопрос прорабатывался еще в прошлом году. Ожидалось, что пилотный проект заработает в нескольких аэропортах в РФ в 2017 году, но нормативная база была готова только в середине текущего года. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что система возврата налогов tax free заработает в РФ с 1 октября 2017 года. Аэропорты пока не объявляли о готовности системы.

Как ранее сообщил ТАСС Мантуров, все промежуточные решения, необходимые для запуска системы tax free, уже приняты. Он отметил, что пилотные проекты будут запущены в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве. В случае успеха в дальнейшем может быть принято решение о распространении его на всю страну.

Основные параметры законопроекта по вводу системы tax free в России практически согласованы, заявлял ранее Минфин. Планируется, что минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тыс. руб.

Проект в конце 2016 года рассматривался на совещании у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, который обратил внимание на необходимость учесть соответствующий международный опыт и отметил, что введение возврата налога на добавленную стоимость иностранным физическим лицам будет способствовать росту туристического потока в России и увеличению товарооборота.

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