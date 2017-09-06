Эксперт: "Рособоронэкспорт" физически не может участвовать в теневом переводе денег

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российская компания - спецэкспортер вооружения и военной техники "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) физически не может участвовать в теневом переводе денег. Об этом заявил в среду ТАСС военный и политический эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, комментируя публикацию британской газеты The Guardian.

Ранее это издание со ссылкой на собственное расследование заявило, что власти Азербайджана якобы управляли секретной коррупционной схемой, через которую отмыли $2,9 млрд долларов с помощью британских подставных компаний. Говоря об источниках финансирования теневого фонда, "Гардиан" утверждает в частности, что через "Рособоронэкспорт" в интересах правительства республики было переведено $29,4 млн.

"Рособоронэкспорт" - это де-юре часть госкорпорации "Ростех", но фактически - это государственный орган, уполномоченный как агентство. Соответственно, наивно было бы полагать, что у госагентства, как у какой-то частной конторы, есть вторая бухгалтерия - черная касса. Это в принципе невозможно. Это противозаконно физически", - отмечает Пухов.

Он также сообщил, что "Рособоронэкспорт" действует в рамках российского и международного права, то есть под жестким контролем со стороны соответствующих госорганов. "Поэтому малейшее нарушение дисциплины, попытки иметь двойную бухгалтерию, что-то кому-то переводить или относить в чемоданах очень быстро бы закончились для любого менеджера этой компании уголовным делом", - добавил эксперт.

Пухов считает, что "Рособоронэкспорт" упомянут британской газетой для повышения информационного рейтинга своей статьи.

В "Рособоронэкспорте" информацию газеты The Guardian не комментируют.

Реакция правительства Азербайджана

Во вторник публикацию The Guardian опровергла пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева. Там назвали необоснованными и провокационными сообщения ряда зарубежных СМИ об использовании азербайджанскими властями фиктивных компаний в Великобритании для отмывания $2,9 млрд.

"Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи никак не связаны с указанными в публикациях обвинениями. Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам абсолютно необоснованны, предвзяты и носят провокационный характер", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.