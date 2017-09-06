Кабмин в ближайшие недели доработает меры развития Дальнего Востока после замечаний Путина

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ должно в ближайшие недели доработать меры по развитию Дальнего Востока после замечаний президента России Владимира Путина на заседании президиума Госсовета по развитию региона. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

"Обсудили, как будем работать дальше, будем ли менять налоговые режимы, договорились, как будем воспринимать дальше наши обязательства по финансированию инфраструктуры. В ближайшие несколько недель должны будем доработать материалы и еще раз доложить президенту", - сказал Шувалов.

По его словам, президент подчеркнул, что Дальний Восток по-прежнему является приоритетным направлением для работы правительства и сделал серьезное замечание кабмину, что в государственных программах, которые ведет правительство, нет специальных разделов по развитию территорий субъектов РФ, расположенных на Дальнем Востоке.

"Получили соответствующие поручения государственные программы доработать. Мы обсуждали в целом, как комплексные планы развития дальневосточных территорий вписать в план развития страны, чтобы обеспечить здесь более высокие темпы роста. В последние годы здесь и так темпы более высокие, чем в среднем по России, и понятно, что только тогда будет преуспевающим этот макрорегион, если здесь долгосрочные планы позволят развиваться так поступательно и постоянно, без каких-либо провалов", - рассказал первый вице-премьер об итогах заседания президиума Госсовета.

Представители бизнеса, присутствующие на заседании, по словам Шувалова, обратились к президенту с тем, чтобы как можно быстрее появились долгосрочные железнодорожные тарифы, что существуют сложности с разницей тарифов для РЖД и для местных железных дорог, таких как, например, Якутские железные дороги.

Представители крупнейших российских компаний также рассказали главе государства, какие сложности есть при перемещении грузов через границу, как работает таможня, как нужно оформлять грузы, какие разрешения нужны для экспорта продовольствия, добавил он.

"То есть, это были абсолютно практические вопросы по тому, как продвигать продукцию Российской Федерации на зарубежные рынки. Ну и конечно социальная инфраструктура, что касается комфортного жилья, школ, детских садов и все остальное, что нужно современному человеку", - заключил Шувалов.