Фермеры Тульской области могут потерять до трети урожая зерновых из-за дождей

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ТУЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Тульской области из-за дождей не успевают собрать от 20% до 30% урожая зерновых. Об этом сообщил ТАСС президент Аграрного союза Тульской области Олег Зазимко.
"Непогода в Тульской области держится уже 10 дней. В фермерских хозяйствах от 20% до 30% урожая зерновых остается в полях. В связи с дождями зерно сильно потеряло в качестве - из продовольственного перешло в разряд фуражного. Фермеры жалуются, что и для кормов оно малопригодно, потому что из-за большой влажности начинает прорастать", - сказал он.
Сельхозпредприятия региона могут понести существенные потери при реализации зерновой продукции также из-за снижения ее стоимости.
"Цена на фуражное зерно в 2016 году была на уровне 7 рублей за килограмм, но сейчас мы наблюдаем ее падение до 3-4 рублей. Это вызвано достаточно высокой урожайностью по стране в целом. В этих условиях фермеры понесут серьезные убытки", - отметил Зазимко.
В Министерстве сельского хозяйства Тульской области воздержались от оценки сложившейся ситуации.
"Пока есть только промежуточные данные о ходе уборочной кампании. Они не позволяют делать обобщенные выводы и давать оценки", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.
Ранее в областном Минсельхозе агентству сообщили, что не прогнозируют повторения ситуации с гибелью урожая, которая сложилась в регионе в 2016 году, когда по причине частых дождей в период уборки и переувлажнения почвы погибло порядка 40 тыс. гектаров.
По данным на конец августа, тульские хлеборобы собрали уже более 1 млн тонн зерна, это 45% от общей площади зерновых и зернобобовых культур в регионе. Средняя текущая урожайность составляет порядка 40 центнеров с одного гектара, что почти на шесть центнеров выше значений прошлого года на аналогичный период уборки.
Всего планируется собрать не менее 1,7 млн тонн зерна.