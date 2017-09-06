Fesco согласовала основные условия реструктуризации евробондов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Fesco согласовала основные условия реструктуризации долларовых облигаций и заключила соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) с держателями. Об этом сообщается в пресс-релизе Fesco.

"ДВМП и его дочерние общества сообщают о том, что группа согласовала с ad hoc группой держателей еврооблигаций с 8-процентным доходом и погашением в 2018 г. и еврооблигаций с 8,75-процентным доходом и погашением в 2020 г., которые владеют 47,34% от общего объема долларовых облигаций, находящих в обращении, ключевые условия реструктуризации задолженности группы по долларовым облигациями для обеспечения осуществления дальнейшей реструктуризации заключила со специальной группой соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что условия реструктуризации включают единовременную денежную выплату в размере $547,5 млн с учетом определенных вычетов, указанных в соглашении.

Соглашение по реструктуризации долга по евробондам действует до конца октября, и его действие может быть продлено. Кроме того в компании отметили, что другие держатели этих облигаций могут присоединиться к данному соглашению, чтобы обеспечить реструктуризацию, которую группа рассматривает как оптимальное и взаимовыгодное решение для держателей облигаций.

Ранее головная структура группы Fesco Дальневосточное морское пароходство отложило публикацию отчета по МСФО и по РСБУ за первое полугодие текущего года в связи с продолжающимися переговорами по вопросу реструктуризации существующей финансовой задолженности общества.

В обращении находится два выпуска еврооблигаций на общую сумму $655 млн и два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 7 млрд руб. По еврооблигациям Fesco допустила дефолт в мае 2016 года. Компания в 2016 году предлагала держателям единовременную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако держатели бумаг тогда предлагали выплату в размере 85%.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.