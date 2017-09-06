Мощность подстанции "Северная" в Адыгее к концу года увеличат в 1,5 раза

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МАЙКОП, 6 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Трансформаторная мощность подстанции "Северная", главного питающего центра Майкопа, увеличится в 1,5 раза после реконструкции, которую планируется завершить к концу этого года. Об этом сообщил в среду директор Адыгейского филиала компании "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") Юрий Хомиченко.
"Техническое перевооружение "Северной", позволяющее увеличить мощности в полтора раза, мы планируем завершить до конца года. Реконструкция подстанции в значительной степени повысит надежность энергоснабжения Майкопа и создаст запас энергомощности для потенциальных потребителей индустриального сектора. В реконструкцию инвестировано более 100 млн. рублей", - сказал он.
Директор филиала компании уточнил, что подстанция обеспечивает энергоснабжение ряда промышленных предприятий федерального и регионального значения, питает электроэнергией пригородные населенные пункты республиканской столицы с численностью населения свыше 4 тыс. человек.
Вместо действующих трансформаторов в 56,5 МВА энергетики установят два новых общей мощностью 80 МВА. Комплектное распределительное устройство наружной установки будет оснащено быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий.
"Это второй по счету питающий центр в Адыгее, где мы наращиваем мощности с запасом. В минувшем году мы приступили к модернизации подстанции "Хаджох" - важнейшего энергообъекта для обеспечения электроэнергией горно- туристической инфраструктуры республики. Большая часть работ уже выполнена, и к концу года объект будет введен в эксплуатацию", - добавил Хомиченко.
Как сообщили ТАСС в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики, реконструкция подстанции "Северная" - одно из звеньев разработанной специально для Адыгеи программы, предусматривающей модернизацию и реконструкцию уже работающих в республике энергообъектов.
Для региона этот вопрос имеет стратегическое значение, поскольку нехватка энергомощностей тормозит реализацию ряда инвестиционных проектов. Рассчитанная на три года программа модернизации предусматривает вложения компании "Кубаньэнерго" в развитие энергетики Адыгеи в сумме порядка 1,6 млрд. рублей.