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Эксперты зафиксировали атаки на банковские карты MasterCard

Экономика и бизнес
6 сентября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Мошенники отправляют пользователям сообщения о блокировке их учетной записи в платежной системе, для кражи персональных данных используется взломанный сайт правительства Мексики

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© AP Photo/Toby Talbot

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Компания ESET, разработчик антивирусного ПО и эксперт в области кибербезопасности, сообщила о новой волне интернет-мошенничества: злоумышленники рассылают фишинговые письма от имени платежной системы MasterCard, говорится в пресс-релизе компании.

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Для кражи данных пользователей мошенники используют взломанный сайт правительства Мексики.

Сообщение спамеров начинается с неперсонализированного приветствия. В тексте письма говорится о блокировке учетной записи в платежной системе. Чтобы восстановить доступ к сервисам Mastercard, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить информацию, если он следует по ссылке - пользователю предлагается заполнить в анкету персональные данные, включая номер, срок действия и CVV банковской карты.

"Спам-атака могла бы показаться рядовой, если не одна особенность - фишинговая страница размещена на домене .gob.mx, который принадлежит правительству Мексики. Вероятно, злоумышленники получили доступ к учетной записи администратора домена или использовали уязвимость сервера", - говорится в сообщении.

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Специалисты ESET сообщили об инциденте в Центр реагирования на компьютерные угрозы Мексики.

В MasterCard сообщили ТАСС, что платежная система не направляет никаких сообщений или запросов физическим лицам. "Если вы получили какие-то подозрительные обращения, не отвечайте на них и обратитесь за консультацией в банк или финансовую организацию, выпустившую вашу карту", - сообщил специалист по вопросам безопасности MasterCard Евгений Балезин.

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