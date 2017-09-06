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Институт развития интернета создал фонд, который займется цифровой медициной

Экономика и бизнес
6 сентября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

В задачи фонда входит мониторинг тенденций развития цифровой медицины и помощь отечественным компаниям на интернет-рынке

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Институт развития интернет (ИРИ) создал фонд, миссией которого будет оценка общего состояния, тенденций, проблем и перспектив развития цифровой медицины, говорится в протоколе собрания учредителей и уставе фонда "ИРИ".

Фонд также будет кооперировать участников интернет-рынка с тем, чтобы вывести в лидеры отечественные компании.

Президентом правления фонда назначен Алексей Федоров, глава Ассоциации компаний интернет-торговли.

Фонд будет готовить предложения по вопросам развития цифровой медицины, заниматься привлечением материальных, финансовых и иных ресурсов.

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