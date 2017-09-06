Facebook сделает некоторые функций WhatsApp платными

Корпорация Facebook Inc. сделает платными новые функции приложения WhatsApp Business, которые созданы для общения представителей бизнеса с клиентами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Мы хотим дать возможность пользователям отправлять сообщения компаниям и получать желаемые ответы. В будущем мы намерены брать за это деньги с представителей бизнеса", - заявил операционный директор WhatsApp Мэтт Айдема.

Приложение WhatsApp Business создано для небольших компаний. Оно также может быть использовано как отдельный инструмент для крупных корпораций, который позволяет им подключаться напрямую к основному приложению WhatsApp. Сейчас, как сообщает издание, сервисы проходят тестирование в Бразилии, Европе, Индии и Индонезии. Уже использует WhatsApp Business в работе голландская компания KLM Royal Dutch Airlines.

При этом сообщается, что Facebook заплатила за WhatsApp $22 млрд в 2014 году и пока не заработала на нем ни цента, а вот Facebook Messenger, принадлежащий компании, уже приносит прибыль за счет рекламы.