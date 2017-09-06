Медведев отметил роль "Росэнергоатома" в продвижении передовых технологий

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (АО "Концерн Росэнергоатом") с 25-летием со дня образования организации. Текст телеграммы размещен в среду на сайте правительства.
"Ваше предприятие является крупнейшим в атомной отрасли России и объединяет все десять действующих АЭС, а также первую в мире строящуюся плавучую атомную теплоэлектростанцию. Вы производите треть электроэнергии в европейской части страны, и доля атомной генерации продолжает расти", - говорится, в частности, в документе.
Медведев отметил, что благодаря труду сотрудников концерна только за последние два года запущены новейшие энергоблоки на Нововоронежской и Белоярской АЭС, где реализован целый ряд уникальных технических решений.
По информации, размещенной на сайте концерна, "Росэнергоатом" является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Основным видом деятельности компании является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.