Медведев отметил роль "Росэнергоатома" в продвижении передовых технологий

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (АО "Концерн Росэнергоатом") с 25-летием со дня образования организации. Текст телеграммы размещен в среду на сайте правительства.

"Ваше предприятие является крупнейшим в атомной отрасли России и объединяет все десять действующих АЭС, а также первую в мире строящуюся плавучую атомную теплоэлектростанцию. Вы производите треть электроэнергии в европейской части страны, и доля атомной генерации продолжает расти", - говорится, в частности, в документе.

Медведев отметил, что благодаря труду сотрудников концерна только за последние два года запущены новейшие энергоблоки на Нововоронежской и Белоярской АЭС, где реализован целый ряд уникальных технических решений.

По информации, размещенной на сайте концерна, "Росэнергоатом" является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Основным видом деятельности компании является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.