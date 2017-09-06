Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев отметил роль "Росэнергоатома" в продвижении передовых технологий

Экономика и бизнес
6 сентября, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Глава правительства напомнил, что за последние два года были запущены новейшие энергоблоки на Нововоронежской и Белоярской АЭС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (АО "Концерн Росэнергоатом") с 25-летием со дня образования организации. Текст телеграммы размещен в среду на сайте правительства.

"Ваше предприятие является крупнейшим в атомной отрасли России и объединяет все десять действующих АЭС, а также первую в мире строящуюся плавучую атомную теплоэлектростанцию. Вы производите треть электроэнергии в европейской части страны, и доля атомной генерации продолжает расти", - говорится, в частности, в документе.

Медведев отметил, что благодаря труду сотрудников концерна только за последние два года запущены новейшие энергоблоки на Нововоронежской и Белоярской АЭС, где реализован целый ряд уникальных технических решений.

По информации, размещенной на сайте концерна, "Росэнергоатом" является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Основным видом деятельности компании является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
4
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию
5
Новый глава Росгидромета: в сохранении ведомства значительная заслуга Фролова
6
Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР
7
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама