Избран новый состав совета директоров холдинга РБК

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Акционеры на общем собрании избрали новый состав совета директоров холдинга РБК. Об этом в среду сообщает пресс-служба холдинга.

"Одна из основных задач совета директоров на этом этапе - повышение эффективности бизнеса РБК. Мы считаем, что новые члены совета директоров смогут привнести ценный опыт на благо развития компании", - приводит РБК слова владельца группы ЕСН Григория Березкина.

В новый состав совета директоров холдинга вошли: Ирина Есипенко, Фульвио Конти, Борис Красновский, Вадим Медведев, Николай Молибог, Дмитрий Страшнов, Анна Тюшкевич.

В июне 2017 года группа ЕСН Григория Березкина выкупила у группы "Онэксим" Михаила Прохорова 65% акций холдинга "РБК".