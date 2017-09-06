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Избран новый состав совета директоров холдинга РБК

Экономика и бизнес
6 сентября, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

В него вошли Ирина Есипенко, Фульвио Конти, Борис Красновский, Вадим Медведев, Николай Молибог, Дмитрий Страшнов и Анна Тюшкевич

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Акционеры на общем собрании избрали новый состав совета директоров холдинга РБК. Об этом в среду сообщает пресс-служба холдинга.

"Одна из основных задач совета директоров на этом этапе - повышение эффективности бизнеса РБК. Мы считаем, что новые члены совета директоров смогут привнести ценный опыт на благо развития компании", - приводит РБК слова владельца группы ЕСН Григория Березкина.

В новый состав совета директоров холдинга вошли: Ирина Есипенко, Фульвио Конти, Борис Красновский, Вадим Медведев, Николай Молибог, Дмитрий Страшнов, Анна Тюшкевич.

В июне 2017 года группа ЕСН Григория Березкина выкупила у группы "Онэксим" Михаила Прохорова 65% акций холдинга "РБК".

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