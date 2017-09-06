Избран новый состав совета директоров холдинга РБК

Терентьев: сборная России может получить представительный состав на Паралимпиаду-2018Спорт 6 сентября, 19:48
Крамник и Инаркиев победили в первых партиях второго круга Кубка мира по шахматамСпорт 6 сентября, 19:44
Мутко: решение МПК позволит российским паралимпийцам завоевать лицензии на Игры-2018Спорт 6 сентября, 19:39
Нейтральный статус: российским паралимпийцам дали шанс отобраться на Игры-2018Спорт 6 сентября, 19:19
Австриец Денифль выиграл 17-й этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 6 сентября, 19:04
Шекспировский театр "Глобус" достигнет гендерного и расового балансаСоциальная ответственность 6 сентября, 19:00
В Северной Осетии нейтрализованы трое боевиковПроисшествия 6 сентября, 18:53
Россия поставила в Белоруссию шесть вертолетов Ми-8 и батарею "Тор-М2"Международная панорама 6 сентября, 18:51
Госдеп не комментирует информацию о том, что Тиллерсон может уйти со своего постаМеждународная панорама 6 сентября, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Акционеры на общем собрании избрали новый состав совета директоров холдинга РБК. Об этом в среду сообщает пресс-служба холдинга.
"Одна из основных задач совета директоров на этом этапе - повышение эффективности бизнеса РБК. Мы считаем, что новые члены совета директоров смогут привнести ценный опыт на благо развития компании", - приводит РБК слова владельца группы ЕСН Григория Березкина.
В новый состав совета директоров холдинга вошли: Ирина Есипенко, Фульвио Конти, Борис Красновский, Вадим Медведев, Николай Молибог, Дмитрий Страшнов, Анна Тюшкевич.
В июне 2017 года группа ЕСН Григория Березкина выкупила у группы "Онэксим" Михаила Прохорова 65% акций холдинга "РБК".