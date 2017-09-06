Первый в регионе рыборазводный цех построят в НАО за 10 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость создания первого в Ненецком автономном округе (НАО) рыборазводного цеха составит около 10 млн рублей, сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Согласно техзаданию, новое предприятие рассчитано на подращивание личинок сига массой 0,08 г в количестве 5 млн штук. <...> Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет порядка 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как ранее заявлял губернатор НАО Игорь Кошин, "округ готов взять на себя финансирование строительства такого объекта, но проектировать и строить его должны, скорее, сами промышленники".

О необходимости обеспечить процесс воспроизводства молоди рыб сиговых пород речь шла на заседании регионального рыбохозяйственного Совета в Нарьян-Маре в августе. Идею строительства рыборазводного предприятия поддержали и представители рыбохозяйственной отрасли.

По поручению губернатора профильный окружной департамент совместно с Центром развития бизнеса НАО должны разработать проект по созданию такого цеха. Техническое задание уже готово и передано в Центр для подготовки проекта, проект должен быть разработан до середины сентября.

Развитие аквакультуры

Как сообщили в департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, в пресноводных водоемах региона обитают в основном рыбы семейства сиговых, такие как пелядь, чир, омуль, сиг, нельма и ряпушка. Из-за антропогенного воздействия уровень естественного воспроизводства сиговых заметно падает и не обеспечивает былую численность данного вида рыб в водоемах округа.

Ненецкий автономный округ на сегодня является единственным субъектом Северо-Западного федерального округа, в котором полностью отсутствует аквакультура.