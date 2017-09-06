Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в регионе рыборазводный цех построят в НАО за 10 млн рублей

Экономика и бизнес
6 сентября, 18:39 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 6, сентября. /ТАСС

Губернатор края заявил о готовности округа "взять на себя финансирование строительства такого объекта"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость создания первого в Ненецком автономном округе (НАО) рыборазводного цеха составит около 10 млн рублей, сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Согласно техзаданию, новое предприятие рассчитано на подращивание личинок сига массой 0,08 г в количестве 5 млн штук. <...> Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет порядка 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как ранее заявлял губернатор НАО Игорь Кошин, "округ готов взять на себя финансирование строительства такого объекта, но проектировать и строить его должны, скорее, сами промышленники".

О необходимости обеспечить процесс воспроизводства молоди рыб сиговых пород речь шла на заседании регионального рыбохозяйственного Совета в Нарьян-Маре в августе. Идею строительства рыборазводного предприятия поддержали и представители рыбохозяйственной отрасли.

По поручению губернатора профильный окружной департамент совместно с Центром развития бизнеса НАО должны разработать проект по созданию такого цеха. Техническое задание уже готово и передано в Центр для подготовки проекта, проект должен быть разработан до середины сентября.

Развитие аквакультуры

Как сообщили в департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, в пресноводных водоемах региона обитают в основном рыбы семейства сиговых, такие как пелядь, чир, омуль, сиг, нельма и ряпушка. Из-за антропогенного воздействия уровень естественного воспроизводства сиговых заметно падает и не обеспечивает былую численность данного вида рыб в водоемах округа.

Ненецкий автономный округ на сегодня является единственным субъектом Северо-Западного федерального округа, в котором полностью отсутствует аквакультура.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Персоны
Кошин, Игорь Викторович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию
4
Новый глава Росгидромета: в сохранении ведомства значительная заслуга Фролова
5
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
6
Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР
7
Меркель в Саксонии вновь встретили свистом и оскорблениями
Темы дня
Новости партнеров
Реклама