Структура Романа Авдеева покупает британскую инвесткомпанию Otkritie Capital

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Концерн "Россиум" Романа Авдеева покупает компанию Otkritie Capital International Limited, зарегистрированную в Великобритании, говорится в сообщении концерна.
"Для концерна "Россиум" данная сделка рассматривается как возможность укрепить конкурентные преимущества и улучшить продуктовое предложение. Приобретение Оtkritie Capital International Limited даст ощутимый синергетический эффект с существующим бизнесом концерна "Россиум" и мощный стимул к дальнейшему эффективному развитию бизнеса по операциям на финансовых рынках", - приводятся в сообщении слова Авдеева.