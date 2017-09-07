Замглавы Федеральной резервной системы США подал в отставку

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Стэнли Фишер направил письмо американскому президенту Дональду Трампу с просьбой об отставке. Об этом сообщила в среду пресс-служба ФРС, которая в США выполняет функции центрального банка.

В своем письме Фишер подчеркнул, что его решение вызвано "причинами личного характера", и он хотел бы прекратить исполнение своих обязанностей "примерно 13 октября". Срок его полномочий должен был истечь в июне 2018 года.

"Во время моего пребывания в Совете управляющих экономика страны продолжала укрепляться, обеспечивая миллионы дополнительных мест американцам, - указал Фишер. - Мы продолжили предпринимать шаги, нацеленные на то, чтобы наша финансовая система стал еще более жизнеспособной".

На должность замглавы ФРС Фишера выдвинул в январе 2014 года бывший в то время президентом страны Барак Обама. В июне того же года его кандидатура была утверждена Конгресса США.

В 2005-2013 годах Фишер был управляющим Банком Израиля. По мнению Белого дома, он "успешно провел экономику Израиля через глобальный финансовый кризис". Еще раньше - в 2002-2005 годах - работал заместителем руководителя финансово-банковской компании Citigroup. В 1994-2001 годы - первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Как отмечают эксперты, "с его отставкой Совет управляющих ФРС лишается влиятельного голоса в то время, как центральный банк, похоже, никак не может прийти к согласию относительно необходимости очередного повышения банковской учетной ставки в текущем году". "Он также отстаивал необходимость сохранения тех мер стимулирования экономики, которые были предприняты предыдущей администрацией с целью преодоления последствий глобального финансового кризиса, против чего сейчас выступает президент Дональд Трамп", - подчеркивают аналитики.