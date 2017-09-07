СМИ: Индия отказалась от покупки еще пяти месторождений "Роснефти" в Сибири

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ТАСС, 7 сентября. Индия не приняла предложение "Роснефти" о покупке еще пяти нефтяных месторождений в Ванкорском кластере (Красноярский край), сообщает индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
"Мы не хотим складывать все яйца в одну корзину. Россия может и дальше предлагать месторождения, но мы не можем принимать все предложения, - заявил источник издания. - Мы достаточно инвестировали в Россию, поэтому нет необходимости срочно закрывать сделку. Кроме того, в мире есть и другие привлекательные возможности для инвестиций".
По словам другого источника издания, "индийские нефтяные компании сообщили "Роснефти", что не заинтересованы в покупке и хотят ограничиться обсуждением трех месторождений".
По данным газеты, нефтяная компания Oil India ведет переговоры с "Роснефтью" о приобретении Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений. Российская компания предложила покупку еще пяти, расположенных в том же регионе. Разработка ранее не велась ни в одном из восьми нефтеносных районов.
Издание указывает, что предложение "Роснефти" пяти дополнительных месторождений и последующий отказ от них индийской стороны затормозили весь ход переговоров. Индия же предпринимает попытки диверсифицировать риски, распределяя инвестиции в добычу нефти и газа в разных регионах мира.
Ранее "Роснефть" закрыла сделки по продаже консорциуму индийских компаний - Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources 23,9% доли в "Ванкорнефти" за $2 млрд и 29,9% доли в "Таас-Юряхнефтегазодобыча" за $1,12 млрд. В результате доля индийских государственных компаний в "Ванкорнефти" выросла до 49,9%.