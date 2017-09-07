Российская бизнес-миссия в конце октября посетит США

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российская бизнес-миссия New faces of Russian business в октябре посетит Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и Сан-Франциско, сообщил ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов.
"Мы везем предприятия, которые не до конца известны в США, будет около 15-20 человек. Мы делаем это совместно с Американской торговой палатой. Мы хотим показать, что мы, несмотря на политизацию и вакханалию, которая сейчас идет, мы можем налаживать отношения, вести бизнес друг с другом", - сказал он.