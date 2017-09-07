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Российская бизнес-миссия в конце октября посетит США

Экономика и бизнес
7 сентября, 5:08 UTC+3

Борис Титов отметил, что несмотря на сложную политическую обстановку, страны могут развивать бизнес-отношения

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российская бизнес-миссия New faces of Russian business в октябре посетит Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и Сан-Франциско, сообщил ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы везем предприятия, которые не до конца известны в США, будет около 15-20 человек. Мы делаем это совместно с Американской торговой палатой. Мы хотим показать, что мы, несмотря на политизацию и вакханалию, которая сейчас идет, мы можем налаживать отношения, вести бизнес друг с другом", - сказал он.

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Титов, Борис Юрьевич
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