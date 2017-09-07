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WSJ: за таксопарк Евгения Фридмана предложили $7,7 млн

Экономика и бизнес
7 сентября, 5:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

Большая часть выручки бизнесмена пойдет на погашение кредитов и задолженностей

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Компания MGPE предложила $7,7 млн за таксопарк эмигранта из бывшего СССР 46-летнего Евгения Фридмана. Аукцион 46 таксомоторов с лицензиями на извоз запланирован на 18 сентября в Ист-Элмхерсте (штат Нью-Йорк), сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

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Как напоминает издание, Фридман унаследовал бизнес от своего отца в 1990-х и превратил его дело в крупнейший на тот момент частный таксопарк Нью-Йорка. Владелец заявлял, что располагал более 800 таксомоторами с лицензиями и оценивал стоимость каждой такой машины в $250-500 тыс.. Летом 2015 года на фоне конкуренции с Uber и другими компаниями, предоставляющими услуги заказа такси онлайн, Фридман направил властям запрос о предоставлении защиты от банкротства.

Одновременно Фридман затеял судебную тяжбу с одним из крупнейших американских банков Citibank, который требовал наложить арест на имущество предпринимателя за просрочку погашения выданных ему кредитов на общую сумму $34 млн. Эмигрант обвинил банк в саботаже его таксомоторного бизнеса в интересах Uber. Суд по делам банкротств принял сторону Citibank и распорядился ввести доверенное управление над процедурой ликвидации таксопарка и его распродажи.

Как уточняет The Wall Street Journal, выручка от аукциона 46 такси Фридмана решением суда в основном пойдет на компенсацию ущерба, нанесенного банку. Один миллион выручки будет отложен на уплату долгов таксопарка.

Как сообщалось ранее, в июне полиция арестовала Фридмана за неуплату налогов на сумму более $5 млн. Арестованному предъявили обвинения в нарушении налогового законодательства и краже в крупном размере. Ему грозит от 8 до 25 лет тюрьмы по каждому из пунктов обвинения.

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