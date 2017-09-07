ВТБ может увеличить сумму финансирования программы поддержки МСП на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ может увеличить финансирование программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе.
Соответствующие договоренности были достигнуты на площадке ВЭФ в рамках подписания соглашения о возможном расширении сотрудничества между банком и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Документ предусматривает возможность увеличения финансирования банком программы поддержки малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа "Доступный кредит для МСП".
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона является государственным финансовым институтом развития, инвестирующим в создание новых новых предприятий с благоприятным социально-экономическим эффектом для региона.
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