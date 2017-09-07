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ВТБ может увеличить сумму финансирования программы поддержки МСП на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
7 сентября, 6:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС

Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках подписания соглашения о возможном сотрудничества между банком и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ может увеличить финансирование программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе.

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© Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

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Соответствующие договоренности были достигнуты на площадке ВЭФ в рамках подписания соглашения о возможном расширении сотрудничества между банком и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Документ предусматривает возможность увеличения финансирования банком программы поддержки малого и среднего предпринимательства Дальневосточного федерального округа "Доступный кредит для МСП".

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона является государственным финансовым институтом развития, инвестирующим в создание новых новых предприятий с благоприятным социально-экономическим эффектом для региона.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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