Источник: Моди на встрече с Путиным назвал площадку для строительства АЭС

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Индийская сторона на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди назвала возможную площадку для строительства у себя второй АЭС по российскому дизайну. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, источник знакомый с ходом переговоров.
"Индийская сторона на встрече назвала возможную площадку для строительства станции по российскому дизайну", - сказал он.
Встреча главы российского государства с индийским премьером состоялась на полях саммита БРИКС 4 сентября.