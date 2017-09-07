Источник: Моди на встрече с Путиным назвал площадку для строительства АЭС

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Индийская сторона на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди назвала возможную площадку для строительства у себя второй АЭС по российскому дизайну. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, источник знакомый с ходом переговоров.

"Индийская сторона на встрече назвала возможную площадку для строительства станции по российскому дизайну", - сказал он.

Встреча главы российского государства с индийским премьером состоялась на полях саммита БРИКС 4 сентября.