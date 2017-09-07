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Источник: Моди на встрече с Путиным назвал площадку для строительства АЭС

Экономика и бизнес
7 сентября, 7:12 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС

Встреча глав государств состоялась на полях саммита БРИКС

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Индийская сторона на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди назвала возможную площадку для строительства у себя второй АЭС по российскому дизайну. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, источник знакомый с ходом переговоров.

"Индийская сторона на встрече назвала возможную площадку для строительства станции по российскому дизайну", - сказал он.

Встреча главы российского государства с индийским премьером состоялась на полях саммита БРИКС 4 сентября.

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Персоны
Моди, Нарендра Путин, Владимир Владимирович
Страны
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