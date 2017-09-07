"Транснефть" может переехать в новый офис в "Москве-Сити" в 2018 году

АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" может переехать в новый офис в "Москве-Сити" в первом квартале 2018 года. Об этом журналистам сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Офис, да, приобрели. Полным ходом идут работы по его подготовке (отделочные работы - прим. ТАСС). Надеемся переехать феврале-марте следующего года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что компания планирует приобрести помещение в башне "Эволюция" в "Москва-Сити".