"Транснефть" может переехать в новый офис в "Москве-Сити" в 2018 году

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АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" может переехать в новый офис в "Москве-Сити" в первом квартале 2018 года. Об этом журналистам сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев.
"Офис, да, приобрели. Полным ходом идут работы по его подготовке (отделочные работы - прим. ТАСС). Надеемся переехать феврале-марте следующего года", - сказал он.
Ранее сообщалось, что компания планирует приобрести помещение в башне "Эволюция" в "Москва-Сити".