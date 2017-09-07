Производство универсала LADA Vesta планируют начать в Ижевске 11 сентября

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ТАСС, 7 сентября. Начало производства автомобилей LADA Vesta в кузове "универсал" на Ижевском автомобильном заводе запланировано на 11 сентября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городской администрации по итогам встречи главы города Юрия Тюрина с рабочими предприятия.
"В завершение встречи заводчане пригласили главу Ижевска принять участие в запланированном на 11 сентября запуске производства новой модели автомобиля - универсала LADA Vesta, - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе Ижевского автозавода пока не уточняют дату начала производства автомобиля.
LADA Vesta создана на платформе LADA B/С, разработанной инженерами "АвтоВАЗа" при участии специалистов альянса Renault-Nissan. Производство седана LADA Vesta началось на Ижевском автозаводе в сентябре 2015 года. Спустя год с конвейера сошел пятидесятитысячный автомобиль. За это время автомобиль вошел в число наиболее популярных на российском рынке.
С декабря 2016 годаLADA Vesta начали выпускать и на заводе ''Азия Авто" в Казахстане. Всего на рынок выведено около 30 вариантов седана, включая экспортные комплектации. LADA Vesta поставляется в Германию, Венгрию, Сербию, Словакию и в страны ближнего зарубежья.