Порошенко считает неконституционным мораторий на продажу сельскохозяйственных земель

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает неконституционным мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, но не будет настаивать на сиюминутном открытии рынка.

"Миллионы людей на Украине сейчас формально владеют землей, но за них решили, что они не могут ею распоряжаться, и ввели абсолютно неконституционный мораторий на продажу [сельскохозяйственных] земель", - сказал он в ежегодном послании главы государства парламенту.

"Но прошу принять политические решение в ее пользу, принять такие законы, которые снимут фобии, которые существуют в обществе и у депутатов, которые учтут все опасения, установят минимальную цену, создадут прозрачные механизмы реестра, но дадут свободу украинскому крестьянину", - добавил он.

Порошенко также отметил, что осознает, что вопрос рынка земель будет иметь конфликт интересов, но считает эту реформу необходимой. "Земельный рынок и приватизация - это надежный и быстрый способы привлечь инвестиции".

Согласно земельному кодексу, на Украине до конца 2017 года действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. На принятии закона о рынке земель настаивают международные партнеры Украины, в частности, Международный валютный фонд.