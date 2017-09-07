Представители ЕС и США примут активное участие в реформе фискальной службы Украины

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), представители ЕС и США станут консультантами Министерства финансов Украины в вопросах реформы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе минфина.

"Мы готовы поддерживать команду минфина и ГФС в проекте комплексной реформы фискальной службы. Реформа ГФС - одна из наиболее важных реформ для дальнейшего восстановления украинской экономики и привлечения инвесторов", - заявил посол Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли.

Как сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, цель проекта - превратить фискальную службу в эффективную и современную структуру с развитой системой информационных технологий, автоматизированными и прозрачными процессами и максимально понятной системой обслуживания. "Все международные партнеры поддержали идею создания Наблюдательного совета и согласились помогать в реформировании ГФС", - добавили в пресс-службе.

5 сентября минстр финансов Украины Александр Данилюк, госсекретарь Минфина Евгений Капинус и и.о. председателя ГФС Мирослав Продан встретились с международными партнерами для формирования Наблюдательного совета проекта комплексной реформы ГФС.

Во встрече приняли участие посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, посол Канады Роман Ващук, посол Германии Эрнс Райхель, управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, председатель минфина США Брайан Сел, сотрудник экономического отдела посольства США Уоррен Уилсон и представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

В начале августа МВФ разработал рекомендации по реформе Госфискальной службы Украины. В МВФ тогда отметили, что новый состав ГФС должен быть более профессиональным, лучше оплачиваемым, что позволит снизить коррупцию. Фискальную службу планируют реорганизовать в единое юридическое лицо, обновить служебный состав и сократить его, автоматизировать администрирование налогов.