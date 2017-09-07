Правительство выделит 35,4 млрд рублей на развитие Северного морского пути

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит более 35,4 млрд рублей на подпрограмму по развитию Северного морского пути и обеспечению судоходства в Арктике в рамках новой редакции госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте правительства.

Цель подпрограммы - создать условия для развития Северного морского пути в качестве национальной транспортной магистрали РФ в Арктике. Она направлена на обеспечение национального суверенитета РФ в плане безопасности внутрироссийских и международных транспортных перевозок в Арктической зоне РФ, расширение диапазона проводимых наблюдений за состоянием окружающей среды в Арктической зоне РФ, стимулирование сбыта в эту зону отечественной конкурентоспособной продукции, точное определение мест затопления всех ядерно- и радиационно- опасных объектов и отходов.

В задачи подпрограммы также входит проведение комплексного инженерного и радиационного обследования объектов с отработавшим ядерным топливом, включая атомные подводные лодки К-27 и Б-159, создание единой защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктической зоны РФ, а также ее инфраструктуры.

Первый этап подпрограммы будет реализован в с 2018 по 2020 год, второй - с 2021 по 2025 год. Как говорится в документе, в результате реализации подпрограммы ожидается ввод в эксплуатацию модернизированной автоматизированной ледово-информационной системы "Север", создание радиоэлектронного оборудования для комплексного управления прибрежными зонами в Арктической зоне РФ, для системы комплексной безопасности арктического судоходства и для мониторинга геофизической обстановки с целью минимизировать воздействия экстремальных географических процессов на среду обитания человека.

Как сообщал ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, всего Россия планирует потратить на социально-экономическое развитие Арктики порядка 160 млрд рублей до 2025 года.