Минсельхоз не подтверждает направление просьбы об отмене пошлины на экспорт зерна

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что министерство направило в правительство просьбу об отмене экспортной пошлины на зерно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"Информацию не подтверждаем", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, действительно ли Минсельхоз РФ направил в правительство РФ просьбу рассмотреть возможность отмены экспортной пошлины на зерно.
Ранее информация о том, что такое предложение было направлено, появилась в ряде СМИ со ссылкой на Российский зерновой союз. Экспортная пошлина на зерно была обнулена в сентябре 2016 года, однако она все еще не отменена.