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Минсельхоз не подтверждает направление в кабмин просьбы об отмене пошлины на экспорт зерна

Экономика и бизнес
7 сентября, 12:25 дата обновления: 7 сентября, 13:20 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Экспортную пошлину обнулили в сентябре прошлого года, но она все еще не отменена

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что министерство направило в правительство просьбу об отмене экспортной пошлины на зерно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Информацию не подтверждаем", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, действительно ли Минсельхоз направил в правительство РФ просьбу рассмотреть возможность отмены экспортной пошлины на зерно.

Ранее информация о том, что такое предложение было направлено, некоторые СМИ распространили со ссылкой на Российский зерновой союз. Экспортная пошлина на зерно была обнулена в сентябре 2016 года, однако она все еще не отменена.

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