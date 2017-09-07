Минсельхоз не подтверждает направление в кабмин просьбы об отмене пошлины на экспорт зерна

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что министерство направило в правительство просьбу об отмене экспортной пошлины на зерно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Информацию не подтверждаем", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, действительно ли Минсельхоз направил в правительство РФ просьбу рассмотреть возможность отмены экспортной пошлины на зерно.

Ранее информация о том, что такое предложение было направлено, некоторые СМИ распространили со ссылкой на Российский зерновой союз. Экспортная пошлина на зерно была обнулена в сентябре 2016 года, однако она все еще не отменена.