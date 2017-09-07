Глава НАО: новая стратегия развития должна снизить зависимость региона от нефти

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Снижение зависимости Ненецкого автономного округа (НАО) от стоимости нефти является задачей новой стратегии социально- экономического развития региона до 2030 года, открытый конкурс на разработку которой объявил департамент финансов и экономики НАО. Об этом заявил ТАСС губернатор НАО Игорь Кошин.

"Задача будущей стратегии - обеспечить устойчивый экономический рост и снизить зависимость региона от стоимости барреля нефти. Округ - перспективная территория, здесь большие недоразведанные запасы углеводородов. Однако "нефтью" сегодняшнего дня является компетенция, поэтому мы делаем ставку на IT-технологии и создание современной образовательной системы. Еще одна важная задача - изменение структуры занятости в пользу частного сектора, развитие институтов малого бизнеса", - сказал глава региона.

На разработку стратегии в региональном бюджете предусмотрено 13,667 млн рублей.

"Ко всем изменениям подходим комплексно, а значит, необходимо обновить стратегию социально-экономического развития. Новый документ будет включать в себя три варианта сценария - консервативный, базовый и целевой. Это важно. Стратегия развития будет живым руководством к действию для каждого члена команды", - сказал Кошин.

Разработка стратегии будет проходить в три этапа: на первом (до декабря 2017 г.) проведут комплексный анализ социально-экономического развития НАО и выбор сценария развития региона, на втором (до мая 2018 г.) выделят приоритетные направления социально-экономической политики, на третьем (до июня 2018 г.) разработчик оформит свою стратегию и обозначит механизмы реализации.