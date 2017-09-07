Кабмин выделит 23,8 млрд руб. на оборудование и технологии для освоения ресурсов Арктики

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит около 23,8 млрд рублей подпрограмму по созданию оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в четверг на сайте кабмина.

Реализация подпрограммы планируется в 2021-2025 годы в рамках госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны. Ответственным исполнителем подпрограммы назначен Минпромторг РФ. Она направлена на создание конкурентоспособных систем и оборудования для разведки, добычи и переработки полезных ископаемых в условиях Арктики (в том числе на арктическом шельфе), нацеленных на развитие рынков передовой, инновационной продукции, эффективно решающей проблемы энергетической и экономической безопасности, а также для обеспечения технологической независимости РФ.

В задачи подпрограммы входит создание полигонов общего доступа по испытанию новых образцов нефтегазового и промышленного оборудования, приведение российских стандартов к добывающему оборудованию в соответствие с мировыми, формирование комплекса мер господдержки отечественных производителей технологических систем и оборудования для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание новых видов инновационной продукции и инфраструктуры, организация производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для нужд геологоразведки, добычи и переработки минерального сырья в Арктической зоне РФ, разработка стандартов и требований в промышленности, соответствующих мировому уровню.

"Использование национальных стандартов и обеспечение единства измерений в нефтегазовом и горном машиностроении России будут способствовать приросту внутреннего валового продукта на 1-2 процента ежегодно", - отмечается в документе. После реализации подпрограммы также ожидается увеличение объема продаж уникальных российских технико- технологических систем и оборудования нефтегазового и промышленного машиностроения на внутреннем и зарубежном рынках, а также существенное сокращение технологического отставания от мирового уровня российской продукции, увеличение числа рабочих мест в машиностроительной отрасли, снижение оттока научно-технических кадров и повышение спроса на высококвалифицированные научно-технические кадры, более активное привлечение молодых специалистов и ученых.

Как сообщал ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, всего Россия планирует потратить на социально- экономическое развитие Арктики порядка 160 млрд рублей до 2025 года.