Минфин разработает антикризисные кредиты для отстающих регионов по аналогии с МВФ

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минфин России предлагает создать отдельную категорию бюджетных кредитов для регионов с высоким уровнем финансового риска. Льготные кредиты будут выдаваться по принципам МВФ без возможности реструктуризации. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.
"Мы предлагаем ввести некий подвид бюджетных антикризисных кредитов, которые будут выдаваться только тем субъектам, которые попали в третью группу с высоким уровнем риска. Это логика, сходная с логикой взаимоотношений МВФ и стран - его участников, когда право на антикризисные программы получают только те страны, которые оказались в очень плохой экономической ситуации. Речь идет о льготных кредитах, задолженность по которым невозможно реструктуризировать или не вернуть", - сообщил Вышковский.
Он напомнил, что реструктуризация и прощение задолженности по кредитам МВФ не предусмотрена в принципе. "На наш взгляд, это правильная логика и применительно к регионам", - добавил глава департамента.
По его словам, Минфин ставит задачу по систематизации финансовых отношений с регионами. "Видно, что субъекты пока не в полной мере понимают, зачем нужен рынок, зачем "мучиться" с получением кредитного рейтинга, зачем работать с инвесторами и что-то им про себя объяснять. Они не считают это необходимостью, потому что там - на рынке - во-первых, все дорого, во-вторых, слишком хлопотно. Проще, по их мнению, прийти в Минфин и договориться", - заметил Вышковский.
Минфин рассматривает бюджетные кредиты в качестве антикризисной меры, добавил он. Год назад ведомство разработало рекомендации для субъектов по ведению лучшей практики заимствований, в котором подчеркивается, что только рынок может стать полноценным источником заемных ресурсов. "Опора преимущественно на федеральный бюджет говорит о не лучшей долговой ситуации в регионе", - уверен Вышковский.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.