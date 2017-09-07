Первый МФЦ для бизнеса в Нижнем Новгороде откроется в этом году

Боксер Ковалев прекратил сотрудничество с тренером ДжексономСпорт 7 сентября, 13:50
Пресс-конференция по итогам встречи Путина и Абэ. ВидеотрансляцияПолитика 7 сентября, 13:50
Дожди пройдут по всей России: юг ожидают смерчи, а Курилы - тихоокеанский циклонВ стране 7 сентября, 13:49
Причиной высокой явки на досрочное голосование в Барнауле стал дачный сезонПолитика 7 сентября, 13:39
Александр Медведев: организация авиаперевозок улучшилась после трагедии с ХК "Локомотив"Спорт 7 сентября, 13:36
Оргкомитет Универсиады-2019 учтет опыт проведения Кубка конфедераций по футболу в РоссииСпорт 7 сентября, 13:31
Уральский полигон "Старатель" готов к проведению Дня танкистаНовости Урала 7 сентября, 13:21
Подготовка к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге. Пресс-конференцияПолитика 7 сентября, 13:11
Центр ФМБА для восстановления спортсменов будет работать на ОИ-2018Спорт 7 сентября, 13:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Первый многофункциональный центр (МФЦ) для бизнеса в Нижнем Новгороде будет введен до конца 2017 года. Об этом в четверг заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества.
"В четвертом квартале этого года МФЦ для бизнеса, как мы и договаривались, будет введен. Если интересует, какие услуги там будут оказываться, то там перечень очень большой. Место - на Рождественской улице", - сообщил глава региона.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Павла Солодкого, открытие МФЦ не только упростит процедуру вхождения в бизнес, но и поможет начинающим предпринимателям сделать это правильно.
"Очень часто, будем говорить честно, люди открывают предприятия, ИП, не понимая своей ответственности перед налоговыми органами, перед людьми, которых принимают на работу. А потом удивляются, что большие штрафы, что приходят и проверяют по несвоевременной выплате зарплаты. Поэтому это и просветительский центр для бизнеса, также мы рассчитываем, что с его открытием спектр для бизнеса должен расшириться", - сказал журналистам Солодкий.
Многофункциональный центр будет работать недалеко от нижегородского Кремля, на улице Рождественской.