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Первый МФЦ для бизнеса в Нижнем Новгороде откроется в этом году

Экономика и бизнес
7 сентября, 13:42 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 7, сентября. /ТАСС

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Павла Солодкого, открытие МФЦ упростит процедуру вхождения в бизнес и поможет начинающим предпринимателям сделать это правильно

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Первый многофункциональный центр (МФЦ) для бизнеса в Нижнем Новгороде будет введен до конца 2017 года. Об этом в четверг заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества.

"В четвертом квартале этого года МФЦ для бизнеса, как мы и договаривались, будет введен. Если интересует, какие услуги там будут оказываться, то там перечень очень большой. Место - на Рождественской улице", - сообщил глава региона.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Павла Солодкого, открытие МФЦ не только упростит процедуру вхождения в бизнес, но и поможет начинающим предпринимателям сделать это правильно.

"Очень часто, будем говорить честно, люди открывают предприятия, ИП, не понимая своей ответственности перед налоговыми органами, перед людьми, которых принимают на работу. А потом удивляются, что большие штрафы, что приходят и проверяют по несвоевременной выплате зарплаты. Поэтому это и просветительский центр для бизнеса, также мы рассчитываем, что с его открытием спектр для бизнеса должен расшириться", - сказал журналистам Солодкий.

Многофункциональный центр будет работать недалеко от нижегородского Кремля, на улице Рождественской.

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