Глава ЦБ РФ назвала ситуацию с банком "Открытие" "частным случаем"

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/ТАСС, 7 сентября. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию с банком "Открытие" частным случаем. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.
"Банк "Открытие" - это как раз частный случай", - сказала она.
Набиуллина также отметила, что предварительные оценки "дыры" в "Открытии" составляют 250-400 млрд рублей, но могут быть скорректированы.
"Банк "Открытие" достаточно агрессивно рос, покупал разного рода активы, и где-то переоценил свои возможности справиться с проблемными активами, где-то неправильно оценил качество этих активов", - отметила она.
По словам главы ЦБ РФ, вопрос с держателями субординированных облигаций будет решаться по результатам оценки состояния банка.
Владение "Открытием" ЦБ - временная ситуация, банк будет продан после оздоровления. "Наша задача - капитализировать этот банк, выработать понятную, прозрачную бизнес-модель, сделать его привлекательными для инвесторов и вывести его на рынок", - сказала она.
Набиуллина подчеркнула, что в целом ситуацию в банковской сфере стабильная, а "проблемы "Открытия" не связаны с общими проблемами банковского сектора, а связаны с бизнес-стратегией банка".
Банк России 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного летом 2017 года Фонда консолидации банковского сектора.