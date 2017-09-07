Глава ЦБ РФ назвала ситуацию с банком "Открытие" "частным случаем"

/ТАСС, 7 сентября. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию с банком "Открытие" частным случаем. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.

"Банк "Открытие" - это как раз частный случай", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что предварительные оценки "дыры" в "Открытии" составляют 250-400 млрд рублей, но могут быть скорректированы.

"Банк "Открытие" достаточно агрессивно рос, покупал разного рода активы, и где-то переоценил свои возможности справиться с проблемными активами, где-то неправильно оценил качество этих активов", - отметила она.

По словам главы ЦБ РФ, вопрос с держателями субординированных облигаций будет решаться по результатам оценки состояния банка.

Владение "Открытием" ЦБ - временная ситуация, банк будет продан после оздоровления. "Наша задача - капитализировать этот банк, выработать понятную, прозрачную бизнес-модель, сделать его привлекательными для инвесторов и вывести его на рынок", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что в целом ситуацию в банковской сфере стабильная, а "проблемы "Открытия" не связаны с общими проблемами банковского сектора, а связаны с бизнес-стратегией банка".

Банк России 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного летом 2017 года Фонда консолидации банковского сектора.