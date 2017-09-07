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Глава ЦБ РФ назвала ситуацию с банком "Открытие" "частным случаем"

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:10 UTC+3 /Обновлено,

По словам Эльвиры Набиуллиной, банк "достаточно агрессивно рос" и "где-то переоценил свои возможности"

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Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина

© Сергей Коньков/ТАСС

/ТАСС, 7 сентября. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию с банком "Открытие" частным случаем. Об этом она заявила в интервью Bloomberg TV.

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"Банк "Открытие" - это как раз частный случай", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что предварительные оценки "дыры" в "Открытии" составляют 250-400 млрд рублей, но могут быть скорректированы.

"Банк "Открытие" достаточно агрессивно рос, покупал разного рода активы, и где-то переоценил свои возможности справиться с проблемными активами, где-то неправильно оценил качество этих активов", - отметила она.

По словам главы ЦБ РФ, вопрос с держателями субординированных облигаций будет решаться по результатам оценки состояния банка.

Владение "Открытием" ЦБ - временная ситуация, банк будет продан после оздоровления. "Наша задача - капитализировать этот банк, выработать понятную, прозрачную бизнес-модель, сделать его привлекательными для инвесторов и вывести его на рынок", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что в целом ситуацию в банковской сфере стабильная, а "проблемы "Открытия" не связаны с общими проблемами банковского сектора, а связаны с бизнес-стратегией банка".

Банк России 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного летом 2017 года Фонда консолидации банковского сектора.

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Ситуация вокруг банка "Открытие"
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