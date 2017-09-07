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В Татарстане зафиксирован рост потребительской активности после спада

Экономика и бизнес
7 сентября, 14:13 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 7, сентября. /ТАСС

По итогам года рост оборота розничной торговли в регионе ожидается на уровне 1,5%

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КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Рост потребительской активности наблюдается в Татарстане после продолжительного спада. Об этом сообщил министр экономики Татарстана Артем Здунов, представляя прогноз социально-экономического развития региона до 2022 года.

"В этом году в республике отмечается восстановление потребительской активности. В январе-июле этого года темп роста оборотов розничной торговли составил 2,2%. Я напомню, что в России снижение показателя на 0,2%", - сказал он.

"А вообще у нас это восстановление было ожидаемо, мы восстанавливаемся в течение трех лет, у нас была отрицательная динамика", - добавил министр.

Согласно прогнозам, по итогам года рост оборота розничной торговли составит 1,5%, в среднем по России - 1,2%, добавил министр.

Он подчеркнул, что до 2022 года сфера розничной торговли Татарстана будет расти на 1-2,2% ежегодно.

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