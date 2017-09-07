В Татарстане зафиксирован рост потребительской активности после спада

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КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Рост потребительской активности наблюдается в Татарстане после продолжительного спада. Об этом сообщил министр экономики Татарстана Артем Здунов, представляя прогноз социально-экономического развития региона до 2022 года.
"В этом году в республике отмечается восстановление потребительской активности. В январе-июле этого года темп роста оборотов розничной торговли составил 2,2%. Я напомню, что в России снижение показателя на 0,2%", - сказал он.
"А вообще у нас это восстановление было ожидаемо, мы восстанавливаемся в течение трех лет, у нас была отрицательная динамика", - добавил министр.
Согласно прогнозам, по итогам года рост оборота розничной торговли составит 1,5%, в среднем по России - 1,2%, добавил министр.
Он подчеркнул, что до 2022 года сфера розничной торговли Татарстана будет расти на 1-2,2% ежегодно.