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Tele2 устранил сбой, который произошел в пяти городах

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Проблемы с магистральным каналом произошли в Нижнем Новгороде, Кемерово, Томске, Ижевске и Сыктывкаре

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Оператор Tele2 устранил сбой, который наблюдался в четверг в Нижнем Новгороде, Кемерово, Томске, Ижевске и Сыктывкаре. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Были проблемы с магистральным каналом. Наши специалисты перевели абонентов на резервный канал, и в 12:45 мск связь была полностью восстановлена", - сообщил представитель компании.

Tele2 работает в 65 российских регионах. Ранее сообщалось, что акционеры Tele2 ("Ростелеком" и ВТБ) обсуждают возможность запуска оператора в новых регионах.

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