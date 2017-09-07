Tele2 устранил сбой, который произошел в пяти городах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Оператор Tele2 устранил сбой, который наблюдался в четверг в Нижнем Новгороде, Кемерово, Томске, Ижевске и Сыктывкаре. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Были проблемы с магистральным каналом. Наши специалисты перевели абонентов на резервный канал, и в 12:45 мск связь была полностью восстановлена", - сообщил представитель компании.

Tele2 работает в 65 российских регионах. Ранее сообщалось, что акционеры Tele2 ("Ростелеком" и ВТБ) обсуждают возможность запуска оператора в новых регионах.