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Власти Татарстана ждут роста экономики на 4% в течение трех лет

Экономика и бизнес
7 сентября, 14:58 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 7, сентября. /ТАСС

Фактором экономического роста станут обрабатывающие производства, сообщил министр экономики республики Артем Здунов

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КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Рост валового регионального продукта (ВРП) Татарстана в 2018-2020 годах прогнозируется в диапазоне 3-3,8%, его обеспечит развитие обрабатывающих производств. Об этом сообщил министр экономики Татарстана Артем Здунов, представляя прогноз социально-экономического развития региона на указанный период.

"В 2018-2020 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 3-3,8%, что значительно превышает среднероссийскую динамику. Фактором экономического роста в среднесрочной перспективе будут обрабатывающие производства", - сказал он.

Министр добавил, что в прогнозном периоде в сфере обрабатывающих производств планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов. Среди них запуск комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков на "ТАИФ НК" в конце этого года, его вклад в прирост промышленного производства республики, согласно прогнозу, составит в 2017 году 1,7%.

В следующем году ожидается поэтапный выход на проектную мощность новой установки компании "Танеко" - это дополнительно обеспечит 3% прироста промышленного производства.

"Нижнекамскнефтехим" в 4-м квартале планирует запустить в эксплуатацию проект по увеличению мощности производства изопрена, а "КамАз" в 2019 году запустит серийное производство новых кабин и увеличит объем выпуска автомобилей - в результате вклад предприятия в рост промпроизводства составит 1,5%.

По итогам 2017 года в республике ожидается рост ВРП на 2,8% к уровню 2016 года - до 2 трлн 72 млрд рублей. По итогам января-июля 2017 года показатель вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад внесло промышленное производство и торговля, а в территориальном разрезе - города Казань, Набережные Челны и Альметьевск.

Как сообщалось, ВРП Татарстана в 2016 году превысил 1,9 трлн рублей, треть от объема ВРП пришлось на Казань.

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