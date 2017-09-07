Рост инвестиций в Калининградскую область за полгода превысил 50%

КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Рост инвестиций в экономику Калининградской области с начала года превысил 50%. Об этом сообщил в четверг врио заместителя председателя областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.

"У нас очень хорошие показатели за первое полугодие [2017 года] - более 50% рост инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Шендерюк-Жидков, уточнив, что в денежном выражении это 38,6 млрд рублей.

Речь идет об инвестициях в федеральные объекты - строительство в области терминала СПГ (сжиженного природного газа), четырех электростанций, что влечет загрузку смежных отраслей, отметил Шендерюк-Жидков.

Однако, по его словам, возобновился приток серьезных частных инвестиций, например, со стороны компании "Лукойл", которая в конце 2016 года заявила о перезапуске инвестиционной программы в регионе и планах в течение ближайших 10 лет инвестировать до $4 млрд в разведку и разработку углеводородов на месторождениях на шельфе Балтийского моря и на прибрежных территориях области.

Перспективы развития

Касаясь стратегии развития области врио зампреда отметил, что регион, также как вся страна ориентируется на развитие новой цифровой экономики.

"Конечно же мы понимаем, что это должно стать приоритетом для экономики Калининградской области", - сказал он, подчеркнув, что постиндустриальная экономика может дать области те преимущества, "которые компенсируют ее недостатки для традиционных промышленных отраслей", поскольку не зависит от таможни, границы и административных издержек.

В этом смысле, по его словам, область получает определенные преимущества от комфортных условий для жизни, которые может предоставить, а также возможности развивающихся в области предприятий креативной индустрии, базы для кинопроизводства.

Шендерюк-Жидков отметил, что область принимает шаги для развития этих преимуществ, упомянув, что на это нацелены изменения в закон об Особой экономической зоне в регионе (ОЭЗ), который находится на обсуждении в Госудуме. Основная поправка, по его словам, - снижение ставки социальных взносов с 30% до 7%, ориентирована на привлечение компаний основанных на человеческом капитале.

Такие компании, по его словам, могут стать одним из основных драйверов развития региона наряду с промышленными гигантами уже работающими здесь, например "Автотором".

Также важными направлениями роста региона останутся туризм, IT-индустрия, а также действующие резиденты ОЭЗ.

"Наша задача создать для них все благоприятные условия", - подчеркнул Шендерюк-Жидков, отметив, что региональные власти будут оказывать поддержку всем инвесторам в части предоставления льгот, инфраструктуры за счет возможностей развивающихся в регионе промышленных парков и снижения контрольно-надзорной нагрузки.