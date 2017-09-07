Главу АНО "Цифровая экономика" объявят 14 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика", которая создается для участия бизнеса в управлении программой развития цифровой экономики в России, будет объявлен 14 сентября, рассказал ТАСС источник в одной из компаний - участников АНО.

Еще один источник ТАСС, близкий к Минкомсвязи, подтвердил дату назначения, а также сообщил, что на эту позицию может быть назначен Евгений Ковнир из АСИ. Сам Ковнир не ответил на запрос.

Еще один собеседник ТАСС уточнил, что на пост главы АНО обсуждались, помимо Ковнира, два кандидата: вице-президент Центра стратегический разработок Владимир Княгинин и Алексей Попов, ранее работавший в Федеральном казначействе, департаменте ИТ и связи правительства РФ и вице-президентом Сбербанка.

Евгений Ковнир занимает должность заместителя директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он отвечает за разработку и реализацию Национальной технологической инициативы со стороны АСИ. Ранее Ковнир работал в Минкомсвязи, где возглавлял департамент развития отрасли информационных технологий.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Цифровая экономика", которую до конца сентября должны учредить заинтересованные компании - "Яндекс", Mail.Ru Group, Rambler & Co, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк и "Ростелеком" при участии фонда "Сколково" и Агентства стратегических инициатив, займется созданием центров компетенций и рабочих групп по направлениям программы, а также будет оценивать эффективность ее реализации. Советы директоров ряда компаний уже одобрили участие в АНО.