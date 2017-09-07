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Главу АНО "Цифровая экономика" объявят 14 сентября

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Им может стать Евгений Ковнир из АСИ, сам он пока не ответил на запрос

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика", которая создается для участия бизнеса в управлении программой развития цифровой экономики в России, будет объявлен 14 сентября, рассказал ТАСС источник в одной из компаний - участников АНО.

Еще один источник ТАСС, близкий к Минкомсвязи, подтвердил дату назначения, а также сообщил, что на эту позицию может быть назначен Евгений Ковнир из АСИ. Сам Ковнир не ответил на запрос.

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Еще один собеседник ТАСС уточнил, что на пост главы АНО обсуждались, помимо Ковнира, два кандидата: вице-президент Центра стратегический разработок Владимир Княгинин и Алексей Попов, ранее работавший в Федеральном казначействе, департаменте ИТ и связи правительства РФ и вице-президентом Сбербанка.

Евгений Ковнир занимает должность заместителя директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он отвечает за разработку и реализацию Национальной технологической инициативы со стороны АСИ. Ранее Ковнир работал в Минкомсвязи, где возглавлял департамент развития отрасли информационных технологий.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Цифровая экономика", которую до конца сентября должны учредить заинтересованные компании - "Яндекс", Mail.Ru Group, Rambler & Co, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк и "Ростелеком" при участии фонда "Сколково" и Агентства стратегических инициатив, займется созданием центров компетенций и рабочих групп по направлениям программы, а также будет оценивать эффективность ее реализации. Советы директоров ряда компаний уже одобрили участие в АНО.

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