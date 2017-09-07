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Урожай в Оренбургской области превысил 3,5 млн тонн зерновых

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:41 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 7, сентября. /ТАСС

Размер общей посевной площади составил более 4,2 млн га

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ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Урожай зерновых в Оренбургской области, убранный с 75% площади, составил более 3,5 млн тонн, превысив прошлогодний. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"Урожай зерновых, намолоченных с уборочной площади в 2,4 млн га, или 75%, составил более 3,5 млн тонн зерновых. Это уже превышает на 10% урожай прошлого года, когда был собрал рекордный урожай за последние 8 лет - около 3,2 млн тонн", - сказали в министерстве.

Средняя урожайность составляет 17,2 центнера с га. Общая посевная площадь в области в этом году превысила 4,2 млн га. В 2016 году валовой сбор зерна превышал 3,2 млн тонн с ростом на 45% к показателю 2015 года. Урожай озимых культур в 2016 году составил более 1,6 млн тонн или 32% от общего валового сбора.

Под урожай 2018 года озимых зерновых культур будет посеяно 800 тыс. га, аграрии области уже приступили к севу. В этом году посевные площади под озимые выросли в 1,3 раза - с 520 до 700 тыс. га. Состояние 84% озимых культур было оценено как хорошее, в плохом состоянии 16% посевов. В севооборот больше вводятся востребованные рынком, засухоустойчивые культуры - озимый рыжик, сорго, нут, лен, соя.

По данным министерства, ежегодно урожайность озимых зерновых культур стабильно превосходит урожайность яровых, поэтому эта культура является в регионе страховой. Под озимые будут засеиваться неиспользуемые земли.

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