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Для доведения пенсий до прожиточного минимума будет выделено 10 млрд рублей

Экономика и бизнес
7 сентября, 15:43 дата обновления: 7 сентября, 16:00 UTC+3 область) 7, сентября. /ТАСС

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что пенсии в России в 2017 году вырастут на 4,5%

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ (Московская область), 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 10 млрд рублей будет направлено из бюджета для доведения пенсий до прожиточного минимума и выплаты социальных доплат, сообщил премьер-министру страны Дмитрий Медведеву председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

"Для 3,9 млн человек в субъектах Российской Федерации мы доводим пенсию до прожиточного минимума в субъекте и выплачиваем федеральную социальную доплату. Ее размер несколько снижается, и это говорит о том, что уровень благосостояния пенсионеров растет. В этом году из бюджета на эти цели будет направлено 9,97 млрд рублей в 69 субъектах Российской Федерации", - сказал Дроздов на встрече с Медведевым.

Он сообщил, что пенсии в РФ в 2017 году вырастут на 4,5%. "В этом году предполагается, что пенсии вырастут на 4,5%. При плановой инфляции 3,7% это будет рост в реальном выражении", - сказал Дроздов.

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Глава ПФР отметил, что по итогам восьми месяцев текущего года в Пенсионном фонде все исполняется в плановом порядке. Он подчеркнул, что в соответствии с принятым в июле этого года законом с 1 января тем, кто оставил работу, пенсия будет индексироваться на два месяца раньше - то есть с месяца, следующего после оставления работы.

Дроздов сообщил, что более 8 млн человек получили материнский капитал. "Более 57% из них полностью этим воспользовались", - сказал он.

Как отметил Дроздов, чуть меньше 92% тратят материнский капитал на жилье. Премьер поинтересовался, направляет ли кто-либо из обращающихся эту выплату на пенсию. Дроздов сообщил, что таких - менее 1%, но более 8% выбирают образовательное направление. "Поэтому мы видим, что программа идет довольно неплохо", - сказал Дроздов.

Он сообщил, что перевод услуг ПФР в электронный вид позволил облегчить взаимодействие с гражданами. "Мы и дальше будем работать над тем, чтобы было много точек взаимодействия с Пенсионным фондом, для того чтобы минимизировать количество хождений в Пенсионный фонд", - заверил Дроздов.

Медведев подчеркнул необходимость развития электронных услуг. "Важно развивать электронные услуги, сервисы, чтобы люди использовали личный кабинет, пользовались, естественно, и возможностями МФЦ. Но в то же время есть традиционные формы, к которым многие наши граждане привыкли. Естественно, Пенсионный фонд должен в полном объеме обеспечивать и эти потребности граждан", - сказал премьер.

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Персоны
Дроздов, Антон Викторович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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