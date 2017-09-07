РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Италия остается мировым лидером по производству вина, несмотря на то, что урожай винограда сократился в текущем году на четверть. Об этом сообщается в докладе, опубликованном в четверг на сайте Итальянского союза виноделия (UIV, Unione italiana vini).

Согласно распространенным данным, Италия защитила статус мирового лидера по производству вина. Так, на родине всемирно известных Кьянти и Просекко будет произведено в этом году 40 млн гектолитров вина, в то время как главные ее конкуренты - Испания и Франция заметно отстают по этому показателю (38,4 и 37,2 млн гектолитров соответственно). И это несмотря на то, что итальянские виноделы столкнулись в этом году с серьезными трудностями, вызванными в первую очередь аномально жарким летом и засухой. Из-за рекордно высоких температур урожай винограда сократился по сравнению с прошлым годом на 26,1%.

"Сокращение урожая заставляет нас работать с особым рвением, чтобы увеличить объемы продукции и экспорта", - отмечает президент UIV Эрнесто Аббона.

Италия уже на протяжении трех лет остается мировым лидером по производству вина, обгоняя двух исторических конкурентов. Последний раз пальма первенства покидала Апеннины в 2014 году, когда больше всех вина произвела Франция.

Согласно данным Международной организации по виноградарству и виноделию, в прошлом году производство вина в Италии составило 48,8 млн гектолитров. На втором месте оказалась Франция - 41,9 млн гектолитров, а третье место заняла Испания - 37,8 млн гектолитров.

Культура вина в Италии

Вино издревле было на Апеннинах не только бытовой традицией, но и основой культуры. Итальянское слово "сосуществовать" (convivere) с древнейших времен означало делить трапезу, застолье, обязательным элементом которого было вино. Этот мотив, часто фигурирующий в античных фресках, находит органическое продолжение в христианской традиции в сюжете Тайной вечери.

И древние римляне, и жившие в центральной Италии ранее этруски занимались культивацией винограда и изготавливали вино, которое сильно отличалось по качеству и вкусовому восприятию от современного. Оно было гораздо крепче, нередко в напиток добавляли пряности и мед. Считается, что лоза на Апеннины попала с Кавказа, с территории современной Грузии.

В Италии существует не менее десятка музеев вина. Один из них три года назад открылся в средневековом городке Кастильоне-ин-Теверина, расположенном на границе столичной области Лацио и Умбрии в долине Тибра, где в древности проходила "дорога вина", связывавшая этрусские поселения с Римом. Древние римляне занимались как импортом, так и экспортом вина, перевозя его в амфорах. Сейчас вино входит в знаменитую средиземноморскую диету, а его производство - один из важнейших секторов итальянского сельского хозяйства.