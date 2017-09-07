Moody's спрогнозировало убыточность банка "ФК Открытие"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие", в отношении которого Банк России реализует меры по повышению финансовой устойчивости, будет убыточным в ближайшее время. Соответствующий прогноз содержится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

"В последние месяцы, на фоне оттока депозитов, банк привлек относительно дорогое финансирование от ЦБ РФ, что будет оказывать давление на его чистую процентную маржу на протяжении, по меньшей мере, второй половины 2017 года. Кроме того, непрофильные активы могут потребовать создания дополнительных резервов, - отмечает агентство. - Мы ожидаем, что банк будет убыточным на самостоятельной основе".

Ранее Moody's понизило рейтинг "Открытия" до B2 с Ba3, присвоив ему "развивающийся" прогноз. Рейтинговое действие последовало за объявлением Банка России 29 августа о том, что он станет ключевым инвестором банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

По данным ЦБ, отток средств юридических лиц из банка "Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд рублей, физических лиц - 139 млрд рублей.