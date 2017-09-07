В Подмосковье в 2019 году построят научный центр по производству фармсырья

Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО СШАМеждународная панорама 7 сентября, 17:00
Базаревич: главный соперник сборной России в плей-офф Евробаскета - она самаСпорт 7 сентября, 16:52
Кириленко: сборная России по баскетболу выполнила задачу-минимум на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:48
СМИ: МОК знал о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпиады-2016Спорт 7 сентября, 16:47
Объявившая себя дочерью Сальвадора Дали испанка хочет оспорить результаты ДНК-тестаОбщество 7 сентября, 16:46
Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:40
Мозгов: российские баскетболисты не думают о сопернике по плей-офф ЧЕСпорт 7 сентября, 16:38
В США требуют переименовать ураган "Ирма" и дать ему имя дочери Трампа ИванкиОбщество 7 сентября, 16:36
МЧС предупредило о грозовом дожде и усилении ветра в ближайшие часы в МосквеОбщество 7 сентября, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области подписали инвестиционное соглашение с ООО "Союзснаб-Здоровье", в рамках которого предприятию выделяется в аренду участок в 1 га на бесконкурсной основе под строительство научно-производственного комплекса по производству фармацевтического сырья и биологически активных добавок, передает в четверг корреспондент ТАСС.
"Участок около 1 га передается для расширения существующего производства ООО "Союзснаб-Здоровье". Участок выделяем под научно-производственный центр, мы очень рассчитываем, что "Союзснаб" как крупнейший производитель биомассы для производства молочных продуктов, в том числе за счет дополнительного земельного участка, увеличит свое присутствие как на рынках Московской области, так и в экспортном потенциале", - сообщил журналистам после подписания соглашения заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Он добавил, что выделяемая территория свободна от каких-либо построек, что является принципиальным условием выделения подобного рода участков. "Он находится в муниципальной собственности и предоставляется по распоряжению губернатора на внеконкурсной основе", - сказал Буцаев.
По словам Буцаева, срок реализации строительства научного центра составляет около двух лет, "то есть к 2019 году он должен быть введен в эксплуатацию". Также будет создано около 60 дополнительных рабочих мест, "но для подобного рода проектов важно не только создание рабочих мест, но в том числе и возможность укрепления самого предприятия".
По информации пресс-службы мининвеста Подмосковья, за годы исследований в области микробиологии, пищевых волокон и ферментов был накоплен достаточно большой объем знаний, позволяющий заняться более подробным изучением этих субстанций и транслировать имеющиеся знания на область фармацевтики. Реализация проекта окажет благоприятное воздействие не только на экономику Московской области, но и на ситуацию рынка фармацевтики Российской Федерации в целом.
Строительство подобного научно-производственного комплекса создаст благоприятные предпосылки для импортозамещения, а также для развития инновационных проектов, которые ранее характеризовались малыми масштабами.