В Подмосковье в 2019 году построят научный центр по производству фармсырья

КРАСНОГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области подписали инвестиционное соглашение с ООО "Союзснаб-Здоровье", в рамках которого предприятию выделяется в аренду участок в 1 га на бесконкурсной основе под строительство научно-производственного комплекса по производству фармацевтического сырья и биологически активных добавок, передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Участок около 1 га передается для расширения существующего производства ООО "Союзснаб-Здоровье". Участок выделяем под научно-производственный центр, мы очень рассчитываем, что "Союзснаб" как крупнейший производитель биомассы для производства молочных продуктов, в том числе за счет дополнительного земельного участка, увеличит свое присутствие как на рынках Московской области, так и в экспортном потенциале", - сообщил журналистам после подписания соглашения заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он добавил, что выделяемая территория свободна от каких-либо построек, что является принципиальным условием выделения подобного рода участков. "Он находится в муниципальной собственности и предоставляется по распоряжению губернатора на внеконкурсной основе", - сказал Буцаев.

По словам Буцаева, срок реализации строительства научного центра составляет около двух лет, "то есть к 2019 году он должен быть введен в эксплуатацию". Также будет создано около 60 дополнительных рабочих мест, "но для подобного рода проектов важно не только создание рабочих мест, но в том числе и возможность укрепления самого предприятия".

По информации пресс-службы мининвеста Подмосковья, за годы исследований в области микробиологии, пищевых волокон и ферментов был накоплен достаточно большой объем знаний, позволяющий заняться более подробным изучением этих субстанций и транслировать имеющиеся знания на область фармацевтики. Реализация проекта окажет благоприятное воздействие не только на экономику Московской области, но и на ситуацию рынка фармацевтики Российской Федерации в целом.

Строительство подобного научно-производственного комплекса создаст благоприятные предпосылки для импортозамещения, а также для развития инновационных проектов, которые ранее характеризовались малыми масштабами.