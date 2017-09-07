Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье в 2019 году построят научный центр по производству фармсырья

Экономика и бизнес
7 сентября, 16:53 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 7, сентября. /ТАСС

Под строительство власти на бесконкурсной основе выделили ООО "Союзснаб-Здоровье" участок в 1 га

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области подписали инвестиционное соглашение с ООО "Союзснаб-Здоровье", в рамках которого предприятию выделяется в аренду участок в 1 га на бесконкурсной основе под строительство научно-производственного комплекса по производству фармацевтического сырья и биологически активных добавок, передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Участок около 1 га передается для расширения существующего производства ООО "Союзснаб-Здоровье". Участок выделяем под научно-производственный центр, мы очень рассчитываем, что "Союзснаб" как крупнейший производитель биомассы для производства молочных продуктов, в том числе за счет дополнительного земельного участка, увеличит свое присутствие как на рынках Московской области, так и в экспортном потенциале", - сообщил журналистам после подписания соглашения заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он добавил, что выделяемая территория свободна от каких-либо построек, что является принципиальным условием выделения подобного рода участков. "Он находится в муниципальной собственности и предоставляется по распоряжению губернатора на внеконкурсной основе", - сказал Буцаев.

По словам Буцаева, срок реализации строительства научного центра составляет около двух лет, "то есть к 2019 году он должен быть введен в эксплуатацию". Также будет создано около 60 дополнительных рабочих мест, "но для подобного рода проектов важно не только создание рабочих мест, но в том числе и возможность укрепления самого предприятия".

По информации пресс-службы мининвеста Подмосковья, за годы исследований в области микробиологии, пищевых волокон и ферментов был накоплен достаточно большой объем знаний, позволяющий заняться более подробным изучением этих субстанций и транслировать имеющиеся знания на область фармацевтики. Реализация проекта окажет благоприятное воздействие не только на экономику Московской области, но и на ситуацию рынка фармацевтики Российской Федерации в целом.

Строительство подобного научно-производственного комплекса создаст благоприятные предпосылки для импортозамещения, а также для развития инновационных проектов, которые ранее характеризовались малыми масштабами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ
5
СМИ: в Киеве начались столкновения между владельцами нерастаможенных авто и полицией
6
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
7
Опрос: языковой барьер - одно из главных препятствий для визита в Россию иностранцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама