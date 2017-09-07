Опорные зоны развития составят основу госпрограммы по Арктике, она продлена до 2025 года

ТАСС, 7 сентября. Правительство РФ продлило до 2025 года программу социально-экономического развития Арктической зоны. Она предполагает формирование восьми опорных зон развития, приоритетными проектами для большинства из них станет создание минерально-сырьевых центров.

Общие инвестиции в программу оцениваются в 160 млрд руб., документ в четверг размещен на сайте правительства.

"Ключевыми механизмами реализации программы призваны стать опорные зоны развития Арктической зоны РФ, представляющие собой комплексные проекты социально-экономического развития, <…> предусматривающие синхронное применение взаимосвязанных действующих инструментов территориального и отраслевого развития, а также механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнерства", - говорится в тексте программы.

Зоны сформированы исходя из существующего административно-территориального деления, транспортных узлов и ресурсной базы, а также перспектив социально-экономического развития Арктической зоны.

Минерально-сырьевые центры

Основой Ямало-Ненецкой опорной зоны станет нефтегазохимический кластер. Уже сейчас на месторождениях округа добывается более 80% российского газа, что является одной пятой мирового производства.

Из-за прогнозируемого истощения континентальных недр планируется, что перспективой станет добыча на севере полуострова Ямал, на шельфе акваторий Обской и Тазовской губ Карского моря, которые смогут компенсировать выпадающие объемы таких месторождений, как Уренгойское, Медвежье, Вынгапурское и Ямбургское.

Как говорится в госпрограмме, новые районы добычи газа будут обеспечивать более трети добычи газа в стране, что позволит развивать восточное экспортное направление и строительство новых терминалов в Арктике по производству сжиженного газа. Первый такой завод "Ямал СПГ" собираются запустить в декабре 2017 года в ЯНАО.

Планируется, что валовый региональный продукт (ВРП) ЯНАО в 2020 году составит 1,8 трлн рублей, а благодаря реализации госпрограммы регион станет международным форпостом развития Арктики.

Развитие Кольской опорной зоны составители программы также связывают с богатством Мурманской области полезными ископаемыми. Для развития этого потенциала программа предусматривает снабжение региона квалифицированными кадрами за счет местных образовательных учреждений, в том числе недавно созданных Центра арктических компетенций и Мурманского государственного арктического университета.

В программе заложены инвестиции в развитие образовательной инфраструктуры Кольской опорной зоны и привлечение около 2 тыс. специалистов высшего и среднего звена из других регионов России.

Основными отраслями экономики, которые обеспечат развитие Архангельской опорной зоны, станут судостроение, машиностроение, логистика, лесопромышленный комплекс и туризм. Кроме того, планируется развивать и новые направления, такие как добыча свинца, цинка и серебра. Также Архангельская область сделает упор на развитие транспортной инфраструктуры, чтобы обеспечить полноценный коридор для освоения Арктики.

Формирование Таймыро-Туруханской опорной зоны предполагается на территории Таймырского, Туруханского районов Красноярского края и Норильска. На территории зоны уже действует компания "Норникель". Заполярный филиал компании производит более 90% российского объема никеля, более 40% меди, 98% металлов платиновой группы. Согласно документу компания планирует реализовать проекты по расширению рудной базы.

Кроме того, развитие Норильского металлургического центра может быть поддержано за счет освоения месторождений металлов платиновой группы "Черногорск" и "Норильск-1" (южная часть) компанией "Русская платина", а также освоением Масловского месторождения.

Также в рамках проекта создания Таймыро-Туруханской опорной зоны предполагается освоение угольных месторождений. На Сырадасайской перспективной площади компания "Северная звезда" планирует построить открытый карьер, обогатительную фабрику, ТЭЦ и 120-километровую железнодорожную ветку до поселка Диксон.

Управляющая компания "Восток Уголь", имеющая лицензии на геологическое изучение каменного угля на участках Таймырского угленосного бассейна, планирует экспортировать его в Западную Европу и АТР. Для этого рассматривается возможность строительства в порту Диксон угольного терминала в районе мыса Чайка с грузооборотом 10 млн тонн угля в год.

Планируется создание новых центров добычи углеводородов. В опорной зоне ведут изучение недр структуры компаний "Лукойл" и "Роснефть". Ранее вице-премьер краевого правительства Юрий Захаринский заявлял, что, если запасы недр подтвердятся, экспорт нефти из опорной зоны к 2026 году может достичь 5 млн тонн.

Транспортная инфраструктура

Формирование Северо-Якутской опорной зоны является пилотным проектом, ее опыт впоследствии планируется распространить на всю территорию Арктической зоны. При этом упор будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры. Она по большей части водная и формируется вокруг СМП и судоходных рек Ленского бассейна.

Программой предусмотрена реконструкция портов, создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, строительство речных судов различных типов и назначений, а также строительство судов класса "река-море".

Кроме того, предполагается реконструкция аэропортов регионального и местного значения (Черский, Чокурдах, Тикси, Дупутатский).

Создание транспортной инфраструктуры на основе единой системы СМП, воздушного сообщения и автомобильных дорог актуально также для Чукотской опорной зоны. Для повышения транспортной доступности этого региона необходима реконструкция аэропортов регионального и местного значения: Залив Креста, Кепервеем и Беринговский. Воздушный транспорт является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь этих населенных пунктов с остальной территорией России.

Освоение шельфа

В Ненецком автономном округе ставка будет сделана на освоение континентального шельфа. Планируется, что уже к 2020 году добыча нефти и газа в регионе вырастет до 32-35 млн тонн в нефтяном эквиваленте, рост промышленного производства в 2030 г. по сравнению с 2007 г. увеличится в 2,5 раза, реальные доходы населения возрастут в 3,5 раза.

Однако для достижения этих показателей региону предстоит решить главную проблему: ликвидировать несоответствие масштабов разворачивающихся здесь индустриальных проектов и освоения новых месторождений на арктическом шельфе. Для этого в НАО будут реализованы сразу несколько крупных проектов строительства новых транспортных магистралей и развития портовой инфраструктуры.

Опорная зона в Коми включает в себя муниципальное образование городского округа "Воркута". Сегодня это моногород и крупнейший центр добычи угля Печорского угольного бассейна. Ожидается, что деятельность Воркутинской опорной зоны может способствовать увеличению добычи угля до 21,4 млн тонн в год.