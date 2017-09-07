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РФ изучит предложения КНДР по торговому сотрудничеству на соответствие ограничениям ООН

Экономика и бизнес
7 сентября, 16:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка призвал северокорейских коллег "быть сдержанными"

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сопредседатель межправкомисии России и Северной Кореи, провел переговоры со своим коллегой по межправкомиссии, министром внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже, в ходе которых северокорейская сторона представила ряд проектов торгово-экономического сотрудничества.

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"У нас по просьбе корейской стороны состоялись переговоры сопредседателей, в ходе которых мы обратили внимание, что эти ракетно-ядерные истории сильно мешают, в ряде случаев пресекают развитие торгово-экономических отношений, по целому ряду направлений делают невозможной работу межправкомиссии. Россия северокорейских коллег призывает быть сдержанными. Мы будем развивать сотрудничество между Россией и Северной Кореей, но строго в тех рамках, которые определены соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН", - сказал министр.

Он отметил, что "никому не нужны гуманитарные катастрофы на Корейском полуострове".

Галушка добавил, что корейская сторона представила ряд новых предложений и идей по развитию торгово-экономического сотрудничества, "мы для себя взяли их в изучение, о них еще рано говорить".

"Изучим, посмотрим, если что-то реальное будет, не противоречащее ограничениям, которые введены Советом Безопасности ООН, то будем заниматься", - заключил Александр Галушка.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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