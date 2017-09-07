Спикер Палаты представителей назвал нереалистичным план Трампа по налогам

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Инициатива президента США Дональда Трампа о снижении налога на предпринимателей до 15% нереалистична. Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью газете The New York Times спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан. По его словам, более вероятный вариант - снижение налога до уровня чуть выше 20%.

"Совершенно очевидно, что он [президент] хотел бы добиться снижения до как можно более низкого уровня, - отметил спикер. - Но в конце концов нам придется остановиться на таком решении, которое будет осуществимо".

Спикер палаты представителей Конгресса США выразил надежду на то, что работа над законопроектом о налоговой реформе будет завершена к концу нынешнего года. "Мы хотим, чтобы Америка встретила первый день нового 2018 года с новой налоговой системой", - подчеркнул он.

План налоговой реформы Трампа был представлен в конце апреля. Он предусматривает снижение налоговой ставки для предпринимателей с нынешних 35% до 15%. Кроме того, в Белом доме хотят упразднить лишние бюрократические процедуры и упростить процесс заполнения налоговых деклараций.