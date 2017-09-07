Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спикер Палаты представителей назвал нереалистичным план Трампа по налогам

Экономика и бизнес
7 сентября, 17:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

По мнению Пола Райана, снизить налог на предпринимателей может получиться до 20%, а не до 15%, как предложил президент США

Поделиться
Материал из 1 страницы
Cпикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан

Cпикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан

© EPA/SHAWN THEW

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Инициатива президента США Дональда Трампа о снижении налога на предпринимателей до 15% нереалистична. Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью газете The New York Times спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан. По его словам, более вероятный вариант - снижение налога до уровня чуть выше 20%.

"Совершенно очевидно, что он [президент] хотел бы добиться снижения до как можно более низкого уровня, - отметил спикер. - Но в конце концов нам придется остановиться на таком решении, которое будет осуществимо".

Спикер палаты представителей Конгресса США выразил надежду на то, что работа над законопроектом о налоговой реформе будет завершена к концу нынешнего года. "Мы хотим, чтобы Америка встретила первый день нового 2018 года с новой налоговой системой", - подчеркнул он.

План налоговой реформы Трампа был представлен в конце апреля. Он предусматривает снижение налоговой ставки для предпринимателей с нынешних 35% до 15%. Кроме того, в Белом доме хотят упразднить лишние бюрократические процедуры и упростить процесс заполнения налоговых деклараций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
СМИ: премьер Монголии и правительство страны отправлены в отставку
3
Самые мощные ураганы над Атлантикой с 1980 года. Досье
4
Суд арестовал подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке
5
Двое пострадавших при взрыве на полигоне в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии
6
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
7
Депутаты Рады назвали выступление Порошенко "фарисейством" и "красивой манипуляцией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама