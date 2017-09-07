"Укрпочта" будет поставлять газ украинцам

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КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Компания-оператор почтовой связи Украины "Укрпочта" получила лицензию на поставку природного газа. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики (НКРЭКУ), опубликованном в четверг.
"Выдать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины публичному акционерному обществу "Укрпочта", - сказано в документе.
Как пояснил ранее заместитель генерального директора "Укрпочты" по закупкам Александр Находа, на текущий момент планируется закупка и закачка газа в хранилище "Укртрансгаза" в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона.
"Оттуда брать каждый месяц по мере необходимости и передавать в наши точки потребления (котельные, автобазы, отделения). Это должно не только обеспечить гарантированное наличие газа (с чем были проблемы этой зимой), но и хорошую экономию за сезон", - написал он на своей странице в Facebook.
Всего НКРЭКУ выдала 318 лицензий на поставку газа на Украине.